Al Pan Pan: Discutimos sobre los desafíos más apremiantes en educación y actualidad política

Seguimos tomándole el pulso al primer gabinete del Presidente electo José Antonio Kast. Pese a mostrar mayor diversidad que el del primer gobierno de Sebastián Piñera, 16 de los futuros secretarios de Estado no cuentan con afiliación partidaria.

Se trata de una configuración que ha generado cuestionamientos respecto de su capacidad para sostenerse políticamente en un escenario de negociación permanente con el Congreso.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos los principales flancos del primer gabinete de José Antonio Kast junto al cientista político Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca.

En otro ámbito de la actualidad nacional, la débil formación de base con la que llegan los alumnos a primer año de universidad se ha convertido en uno de los problemas crecientes que enfrentan diversas casas de estudio, obligándolas a destinar importantes recursos y tiempo a procesos de nivelación.

Esta falta de competencias fundamentales se evidencia en operaciones básicas, como proporciones y análisis gráfico, entre otras, lo que deriva en reprobación, deserción y retrasos en la titulación.

El prorrector y profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Juan Escrig, alerta sobre una “grieta invisible” que se manifiesta especialmente en matemáticas, donde las casas de estudio deben realizar un trabajo que no se hizo en el colegio.