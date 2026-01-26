Al Pan Pan: La agenda internacional y el gabinete de J.A. Kast

El futuro gabinete de José Antonio Kast sigue bajo la lupa. El nombramiento que generó más discusión estos días fue el de Judith Marín en el Ministerio de la Mujer, considerando que milita en el conservador Partido Social Cristiano y que tiempo atrás consideró fusionar la cartera que dirigirá. Pero hay más observaciones, especialmente por eventuales conflictos de interés.

Por ejemplo, está el próximo canciller Francisco Pérez Mackenna, quien ha tenido cargos de relevancia en CCU, Quiñenco, Banco de Chile, Sud Americana de Vapores, entre otras firmas. Mientras, Jorge Quiroz, quien irá a Hacienda, ha sido consultor por casi 30 años y se lo vinculó a los casos de colusión de las farmacias y los pollos.

También hacen polémica Fernando Rabat en Justicia y Fernando Barros en Defensa, ya que ambos representaron a Augusto Pinochet en diversas causas.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos la contingencia política nacional junto al filósofo, analista político y académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera.

Pasando a la agenda internacional, los ojos del mundo están puestos nuevamente en Estados Unidos, luego de que agentes de inmigración abatieran a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.

Este es el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

Conversamos acerca de estos temas, así como de la actualidad nacional, junto al excanciller y exsenador Ignacio Walker.