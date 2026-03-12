Al Pan Pan: Gonzalo Müller y Jaime Quintana analizan el cambio de mando

El día de ayer se realizó el cambio de mando, con José Antonio Kast asumiendo la presidencia. Y al poco andar, el nuevo mandatario ya firmó sus primeros decretos e instrucciones, bajo la tesis del “gobierno de emergencia”.

Las medidas consideran el control fronterizo en la macrozona norte, una auditoría total del Estado, la aceleración de permisos de proyectos que suman más de 16 mil millones de dólares, o dar al Minvu la conducción directa de la reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Todo esto ocurre en el mismo contexto de la elección de la presidencia de la Cámara Baja y el Senado, en donde ambas quedaron para el oficialismo. Uno de los puntos más comentado tiene que ver con la candidatura de la diputada del PDG, Pamela Jiles, a la presidencia, en donde no logró llegar por solo dos votos.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema junto al analista político y director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller.

Sobre la finalizada gestión del ex presidente Gabriel Boric, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el “haber estabilizado el país después de una crisis económica, social y de seguridad muy intensa. Se logró bajar la inflación de un 14% a menos de un 3%, retomar la senda del crecimiento” y avanzar en seguridad.

Sin embargo, anoche su reemplazante, José Antonio Kast, afirmó que “nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”.

Analizamos estos dichos junto al presidente del Partido por la Democracia (PPD) y exsenador, Jaime Quintana.