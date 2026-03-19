Al Pan Pan: el golpe de mesa medioambiental de José Antonio Kast

El gobierno del presidente José Antonio Kast se instaló con una avalancha de propuestas y cambios. Entre ellas, destaca la polémica por el retiro desde Contraloría de 43 decretos ambientales impulsados por el expresidente Boric, en una medida que busca abordar la llamada “permisología”.

Sin embargo, dentro de su propio sector no todos están conformes. La excandidata presidencial Evelyn Matthei comentó en redes sociales que “Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”.

En otro ámbito, el también exabanderado a La Moneda, Johannes Kaiser, abordó la posibilidad de conmutación de penas e indultos: “den gracias que no llegué a la presidencia porque indulto a todos los viejos de Punta Peuco”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos la coyuntura nacional junto al director ejecutivo del Instituto Libertad, Michael Comber.

Además, conversamos sobre estos temas con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.