Al Pan Pan: repasamos el caso del asesinato en Calama y analizamos la agenda de Seguridad de Kast

Hoy será formalizado el joven de 18 años que asesinó con un cuchillo a una inspectora y dejó a otros 4 heridos de gravedad en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Su situación se complica aún más, ya que planificó el crimen por 4 meses, según un escrito en un cuaderno. A pesar de contar con antecedentes psiquiátricos, el detenido sería imputable ante la justicia e incluso arriesga cadena perpetua.

A este caso se suma la detención de un menor de 15 años que llegó con una pistola a un establecimiento en Curicó. En este escenario, el presidente José Antonio Kast anunció medidas de control en liceos, como la revisión de mochilas.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos estos temas junto a la Subdirectora de Cultura del Colegio Cree de Cerro Navia, Macarena Estrada.

Continuando con la actualidad nacional, el Gobierno echó pie atrás en el recorte de $72 mil millones a las policías y la disminución del 64% de los recursos para el Plan contra el Crimen Organizado.

“La seguridad no se va a rebajar, el Presidente ha decidido no reducir el presupuesto, y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías”, dijo la ministra de seguridad, Trinidad Steinert.

Pese a valorar el anuncio, desde la oposición cuestionaron que el recorte presupuestario continúe afectando a otras carteras como Salud, Educación y Vivienda, que también enfrentan necesidades urgentes.

Analizamos este tema junto al diputado independiente pro PPD por la Región de Antofagasta, Integra la Comisión de Seguridad, Jaime Araya.