Al Pan Pan: Guido Larson y Patricio Briones (PDG) sobre guerra en Irán y declaraciones de Cerna

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su ultimátum a Irán y afirmó que todo ese país “puede ser aniquilado en una sola noche (…) y esa noche podría ser mañana mismo”. Este mensaje va en línea con su declaración de hace unos días respecto del paso en Ormuz, cuando dijo “abran el puto estrecho, malditos locos, o verán el infierno” con ataques a plantas eléctricas y puentes. Esa advertencia se haría realidad justamente hoy.

En respuesta, Irán sostuvo que no negociará con Estados Unidos bajo ultimátums, y solicitó a la ONU que intervenga a la brevedad, ya que “mañana será demasiado tarde”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos las últimas horas de la tensión que mantiene en vilo al mundo con el cientista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo Guido Larson.

Y a propósito de la exposición del director de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, conversamos sobre el escenario que enfrenta la ministra Trinidad Steinert con el diputado del Partido de la Gente (PDG) Patricio Briones.