Al Pan Pan: analizamos la candidatura de Michelle Bachelet y los planes del Gob. para Valparaíso

Ayer, la expresidenta Michelle Bachelet presentó su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas ante los 193 Estados miembros. En la oportunidad, la exmandataria delineó su visión para el organismo en un escenario global marcado por conflictos, desigualdad y debilitamiento institucional.

“Nuestro mundo, y la vasta arquitectura del derecho internacional que lo sustenta, están bajo una tensión como nunca antes”, afirmó. Asimismo, comentó tras su discurso que la falta de respaldo del gobierno de Chile a su opción “no impacta para nada”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos a propósito de la candidatura con el excanciller y exministro del Interior, José Miguel Insulza.

Y a propósito de los planes de reconstrucción para Valparaíso por parte del Gobierno y su ministro de Hacienda, Iván Poduje, conversamos con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.