Entre Hilos : ¿Qué es el desarrollismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el desarrollismo.
Este es, muy posiblemente, el paradigma más importante e influyente de las ciencias sociales latinoamericanas durante las décadas de 1950 y 1960. Su tesis principal, muy ligada a las teorías de la modernización, es la primacía del desarrollo económico como motor de la transformación integral de la sociedad. Y si bien la idea de desarrollo tiene un sesgo economicista, en el desarrollismo esa centralidad de la economía está acompañada por la importancia de transformaciones sociales y culturales – urbanización, secularización, movilidad social – sin los cuales una economía moderna no podrá avanzar.
También te puede interesar:
- Gino Germani “Política y sociedad en un época de transición”
- Emile Durkheim “La división social del trabajo”
- Jorge Larraín “¿América Latina moderna? Globalización e identidad”
- La marcha inexorable del progreso
- Ilustraciones: @pajaro_pez