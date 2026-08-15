Entre Hilos : ¿Qué es el desarrollismo?

Este es, muy posiblemente, el paradigma más importante e influyente de las ciencias sociales latinoamericanas durante las décadas de 1950 y 1960. Su tesis principal, muy ligada a las teorías de la modernización, es la primacía del desarrollo económico como motor de la transformación integral de la sociedad. Y si bien la idea de desarrollo tiene un sesgo economicista, en el desarrollismo esa centralidad de la economía está acompañada por la importancia de transformaciones sociales y culturales – urbanización, secularización, movilidad social – sin los cuales una economía moderna no podrá avanzar.

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