Al Pan Pan: Donald Trump vuelve a China en medio de la guerra en Irán

La desconexión entre la clase política y la ciudadanía está generando riesgos para la estabilidad de la democracia en nuestro país. Así lo advirtió el experto en resolución de conflictos, Alfredo Zamudio.

El también exdirector de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo comentó que “desde 2019 hasta ahora”, diversos organismos dan cuenta de que las personas “sienten que lo que les preocupa a ellas no le importa al mundo político”, y que ese distanciamiento “pone en peligro la democracia. Porque si las personas sienten que al liderazgo político no le importan sus necesidades, entonces la democracia pierde valor”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos de este tema junto al experto en resolución de conflictos y exdirector de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agendó una visita a China que comienza hoy y se extenderá hasta el viernes, en la que se reunirá con su homólogo, Xi Jinping.

Entre los temas más relevantes a abordar están la guerra contra Irán, las disputas comerciales y arancelarias entre ambas potencias, e incluso la inteligencia artificial.

Esta será la primera visita de un mandatario estadounidense al gigante asiático desde 2017.

Conversamos sobre este tema con el analista internacional, doctor en Ciencias Políticas, antropólogo y escritor argentino, Andrés Serbin.