Mujer detenida y formalizada en Talca por amenazas contra Presidente Kast en Instagram

Una mujer de 23 años fue detenida y formalizada este viernes en Talca por el delito de amenaza a la autoridad, luego de publicar en Instagram un mensaje dirigido contra el Presidente José Antonio Kast durante una visita del Mandatario a la capital del Maule.

Según informó la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, el caso se originó a partir de una alerta recibida mediante cooperación internacional desde Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads​.

La publicación contenía una fotografía tomada en las afueras de un edificio público de Talca. De acuerdo con lo consignado por Meganoticias, desde el perfil identificado como “mignaciarec” se escribió: “Te paso por el ñ… Kast cu… ahora mismo agarro mi glock y los mato todos”.

Ese día, Kast se encontraba en Talca encabezando la Operación Cancerbero, que contempló el traslado de más de 600 internos a la nueva cárcel de la comuna.

“Se tomó conocimiento de una alerta a través de una cooperación internacional que tenía relación con una amenaza que se estaba realizando contra el Presidente”, explicó la subinspectora Odette Gutiérrez, de la Brigada del Cibercrimen.

A partir de esos antecedentes, la PDI realizó diligencias para individualizar a la persona vinculada a la cuenta. Con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de Talca, la mujer fue ubicada a través de familiares y se presentó voluntariamente en dependencias policiales, donde posteriormente fue detenida.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron el teléfono celular que habría sido utilizado para realizar la publicación, dispositivo que será sometido a peritajes.

Arraigo nacional y firma mensual

La imputada fue formalizada ante el Juzgado de Garantía de Talca, que decretó como medidas cautelares arraigo nacional y firma mensual, además de fijar un plazo de dos meses de investigación.

El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, sostuvo que el contenido investigado excedía una crítica a la autoridad debido a la alusión a un arma de fuego y a la posibilidad de causar la muerte de varias personas.

“La crítica puede ser abierta, pero en los términos que se vertió esto, se mencionaba la posibilidad de la utilización de un arma de fuego y quitarle la vida a más de una persona”, señaló el persecutor.