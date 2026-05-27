Pritzker, arquitectura y élites: la discusión que abrió el premio a Smiljan Radić

El reciente reconocimiento internacional al arquitecto chileno Smiljan Radić volvió a instalar a Chile dentro del mapa global de la arquitectura. Pero la conversación no quedó solo en el premio. En un nuevo episodio de Purísima Podcast, el arquitecto y académico Juan Paulo Alarcón abrió una discusión sobre formación, autoría, acceso y validación dentro del campo arquitectónico contemporáneo.

Durante la entrevista, Alarcón planteó una tensión que atraviesa hoy a muchas escuelas de arquitectura: cómo convertir ciertas trayectorias excepcionales en modelos formativos sin perder de vista las condiciones reales del ejercicio profesional.

“Es una obra de trascendencia arquitectónica, pero también tenemos que tener ojo que no es una obra extrapolable al 99,9% de las arquitectas y arquitectos”, señaló sobre el impacto académico que genera el Premio Pritzker.

La conversación también abordó el peso que tienen las instituciones en la consolidación de ciertas figuras dentro de la arquitectura chilena. Alarcón reconoció el trabajo histórico de la Universidad Católica en la formación de arquitectos con proyección internacional, aunque también advirtió sobre las diferencias estructurales que atraviesan el acceso y el desarrollo profesional.

“La arquitectura, sobre todo en Chile, es un medio bastante cerrado”, afirmó.

Además habló de las escuelas de arquitectura y sus modelos pedagógicos cuestionando la tendencia a formar estudiantes bajo perfiles demasiado rígidos o centrados en la autoría de quienes enseñan.

“Tendemos a trabajar haciendo que nuestros estudiantes sean un espejo de nosotros mismos”, dijo al respecto.

La conversación además puso sobre la mesa las desigualdades de género dentro de la disciplina, la relación entre arquitectura y crisis contemporáneas, y la dificultad de instalar pensamiento crítico dentro de la formación universitaria.

Lejos de una lectura celebratoria sobre el premio, el episodio se mueve entre preguntas más incómodas: qué arquitecturas logran legitimarse, quiénes pueden acceder a esos circuitos y cómo se forman hoy quienes tendrán que pensar las ciudades del futuro.

Revisa el episodio completo en Spotify / Purísima Podcast.