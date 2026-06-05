Al Pan Pan: Mario Waissbluth y Carlos Basso sobre reformas al SAE y secreto bancario

En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE). La propuesta busca reincorporar criterios de mérito en la selección de estudiantes y reforzar la capacidad de elección de los apoderados.

“No cerremos los ojos, es algo que nos piden los apoderados, que se vuelva a ponderar el mérito de los alumnos, que se vuelva a dejar que los padres puedan elegir el establecimiento educacional para sus hijos”, explicó el Mandatario este lunes.

En paralelo, el proyecto para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, contemplaría que quienes cometan este tipo de faltas o delitos podrían perder beneficios sociales como la gratuidad en educación superior, o becas de posgrado.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre los anuncios en la materia junto al ingeniero y fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth.

Y a propósito de lo que reveló la “operación Tokyo”, revisamos el estado de la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.