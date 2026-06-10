Al Pan Pan: Igal Magendzo y Paula Forttes sobre panorama fiscal chileno y envejecimiento poblacional

Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó ayer la solicitud del Gobierno para aumentar el endeudamiento en 6.200 millones de dólares. La presidenta del organismo, Paula Benavides, advirtió que la política “refleja que aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamiento permanentes para poder solventar los gastos comprometidos”, añadiendo además que la deuda pública se acerca al límite prudente del 45% del PIB.

Estas observaciones se suman a otras 11 que el lunes el mismo consejo hizo ante la Comisión de Hacienda del Senado, esa vez por el proyecto de “reconstrucción nacional”. El organismo planteó que la iniciativa derivará en déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso si se considera un eventual mayor crecimiento.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el presente fiscal chileno con el ex coordinador macroeconómico de Hacienda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, además de ex gerente de análisis macroeconómico del Banco Central, Igal Magendzo.

Y a propósito de los datos revelados por Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que revelaron un acelerado envejecimiento de la población nacional (con una tasa global de fecundidad que llegó al 0,99, menos de un hijo por mujer), conversamos con la directora del área de Envejecimiento y Cuidados de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Paula Forttes.