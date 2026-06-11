Al Pan Pan: Pablo Matamoros y Francisco Sánchez sobre presente del Gobierno y elecciones peruanas
Hoy en Al Pan Pan: revisamos el presente político del Gobierno a propósito de la última encuesta CEP, que reveló un alto escepticismo respecto del Gobierno y sy hoja de ruta. Además analizamos las infartantes elecciones peruanas, que expresan la distancia entre Fujimori y Sánchez con tres decimales.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) recogió que la desaprobación al Gobierno de José Antonio Kast alcanzó un 52 %, mientras que la aprobación llegó a sólo un 34 % en los primeros tres meses de gobierno.
Respecto de si el Mandatario cumplirá sus promesas de campaña, un 67% declaró tener poca o nada de confianza; mientras que los con bastante o mucha confianza sumaron 31%. Sobre los personajes políticos mejor evaluados, lideran el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con 48 %, seguido por el mismo Kast y Franco Parisi, con un 35%. Eso sí, el rechazo al economista es menor al del Presidente.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el presente político de la administración Kast con el investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Pablo Matamoros.
Continuamos el análisis con el director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca Francisco Sánchez, quien aborda la resolución fotográfica de las elecciones presidenciales en Perú y en donde la distancia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con más del 98 % de los votos escrutados, es de menos de 600 votos.
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