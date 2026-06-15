Al Pan Pan: Yasna Provoste y Rodrigo Pérez de Arce sobre presente del Gobierno, megarreforma y más

Sigue la tramitación de la Ley Miscelánea, actualmente en el Senado. Si bien el biministro Claudio Alvarado comentó que “al final del día, un proyecto se puede aprobar por un voto o por un margen superior”, la senadora Yasna Provoste (DC) ha hecho llamados a un acuerdo más transversal.

“Tal vez el gobierno puede lograr su objetivo y ganar por un voto, pero lo que se instala es la duda sobre cuánto tiempo va a durar la reforma tributaria, porque no puede depender de las mayorías circunstanciales. Lo que perdura es cuando hay acuerdos amplios”, sostuvo.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con la senadora por Atacama sobre el presente político del Gobierno, la tramitación de la megarreforma y los cobros del CAE.

Además, conversamos sobre los primeros cien días del Gobierno de José Antonio Kast, con diversas mediciones que describen un escenario de pérdida de respaldo ciudadano y una mayor desaprobación presidencial. El análisis junto al investigador asociado de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce.