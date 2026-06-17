Al Pan Pan: Gael Yeomans (FA) y Ximena Ossandón (RN) analizan la AC contra Nicolás Grau

Sigue la incertidumbre respecto de la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, advirtió de un posible “efecto búmerang” para el oficialismo. “Si se va a juzgar con la misma vara a un exministro ¿Por qué no utilizar los mismos argumentos con el ministro actual?”, comentó.

Aún más, el libelo no convence a todos en el oficialismo. La diputada Ximena Ossandón (RN) ya anticipó su voto en contra: planteó que el libelo “no ayuda” y detalló que su decisión es “por convencimiento (…) la he leído, la he conversado con abogados. He hecho toda la cuestión y yo creo que no corresponde”.

A esta declaración se suma la del actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comentó que “las proyecciones nunca son exactas en economía, eso es todo lo que puedo decir. Si es un argumento de la defensa, que así sea”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con ambas parlamentarias para desmenuzar el futuro del libelo acusatorio en la Cámara de Diputados.