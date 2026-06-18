Al Pan Pan: María José Naudón y Tomás Jordán sobre plan Chile Renace y Registro de Vándalos

Hace unos días el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer una cifra inquietante: Chile registró una tasa de fecundidad de 0,99 hijos promedio por mujer en 2025, siendo una de las más bajas del mundo. En este contexto, el Gobierno presentó a la comisión asesora presidencial para el plan Chile Renace. El organismo, de 16 integrantes, sesionará una vez al mes hasta diciembre de este año con la misión de entregar un informe con recomendaciones de políticas públicas al presidente José Antonio Kast.

“Los resultados de esta política se van a ver recién en una década más, pero es importante partir enfrentando este desafío“, comentó el mandatario.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con la presidenta de la comisión asesora de Chile Renace, María José Naudón.

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Además, y a propósito del anuncio del Presidente del Registro de Vándalos, conversamos con el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Jordán.