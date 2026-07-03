Al Pan Pan: David Bravo y Carlos Basso sobre tasa de desempleo, informe contra Steinert y más
Hoy en Al Pan Pan: analizamos la situación laboral en Chile (que registra un desempleo sobre el 8 %) y las propuestas de la Mesa de Reactivación Social en la materia.
Chile lleva 40 meses con desempleo sobre el 8 %. En este escenario, la Mesa de Reactivación Laboral, integrada por 9 economistas, académicos y exautoridades, entregó un informe al ministro del trabajo, Tomás Rau, con 22 propuestas. Las medidas van desde el respaldo a la Sala Cuna Universal, pasando por cambios al sistema de subsidios al empleo, a las indemnizaciones por año de servicio, hasta la flexibilización de la jornada de 40 horas, que en algunos casos podría llegarse a las 52 horas.
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo llegó a 9,4 % en el trimestre marzo-mayo, el peor registro desde junio de 2021.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el presidente de la Mesa de Reactivación Laboral y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo.
Además comentamos la agenda nacional (como el informe de Contraloría que apunta contra la exministra Steinert o la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad) con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.
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