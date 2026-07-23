Al Pan Pan: Gobierno aplaza despacho de la megarreforma en medio de cuestionamientos técnicos

El último estudio Scanner Social, de Gemines Consultores, entrega un diagnóstico de la gestión del Presidente José Antonio Kast, identificando tres áreas especialmente complejas.

En materia de seguridad, la ciudadanía declara sentirse más segura con el gobierno anterior. En economía, existe una muy mala evaluación de las medidas impulsadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Y, finalmente, se observa una pérdida de confianza en las promesas y políticas del Ejecutivo, fenómeno que se concentra especialmente en la figura del propio Presidente, marcado por el episodio de la denominada “metáfora” migratoria.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler, analizamos estos resultados junto al consultor y analista político, director de Encuestas y Opinión Pública de Gemines Consultores y director del Scanner Social, Guido Romo.

La megarreforma del Gobierno deberá esperar hasta agosto para su definición, luego de que ayer el Ejecutivo retirara la urgencia al proyecto al no contar con los votos necesarios en el Senado para aprobar las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones, mecanismo acordado previamente en la comisión mixta.

Sin embargo, más allá de este revés legislativo, la iniciativa continúa enfrentando cuestionamientos desde distintos frentes. A las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo se sumó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que señaló que, de aprobarse la reforma, “se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda”.

A ello se suma el debate por dos normas incorporadas al proyecto: el fin del anatocismo y el denominado derecho al olvido financiero.

Conversamos sobre este escenario junto a la economista, magíster en Finanzas y Economía, académica de la UC y socia de Vios Consulting, Gabriela Clivio.