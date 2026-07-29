Al Pan Pan: disputa por compensación municipal y el impacto de los nuevos aranceles de EE.UU.

El próximo 4 de agosto, el Senado votará la fórmula de compensación para los municipios por la disminución de ingresos que provocará la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años en su primera vivienda, uno de los últimos nudos pendientes de la megarreforma económica.

Si la propuesta es rechazada, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que el Gobierno impulsará igualmente la tramitación de la megarreforma.

La iniciativa, además, ha generado divisiones al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades. Mientras alcaldes del oficialismo respaldan la fórmula de compensación, desde la oposición han surgido críticas. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cercano a Chile Vamos, sostuvo que “me parece una mala propuesta”.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema junto al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Pasando al escenario internacional, Estados Unidos elevó los aranceles aplicados a los envíos chilenos desde el 10% al 12,5%, tras concluir una investigación relacionada con materias de trabajo forzoso.

Según el informe, Chile no cuenta con mecanismos suficientes para impedir el ingreso o la comercialización de bienes producidos sin respetar derechos laborales básicos.

Desde la administración de Donald Trump explican que la medida busca “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo”. Con esta decisión, Chile queda entre las 39 economías a las que se aplica el gravamen más alto.

Analizamos las implicancias de esta medida junto al abogado experto en financiamiento de adquisiciones y reestructuraciones, Andrés Mena.