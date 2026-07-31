Al Pan Pan: Chile y Venezuela reactivan relaciones consulares y abren ruta para normalizar vínculos

Los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron una hoja de ruta que comenzará con la reactivación de las relaciones consulares. El objetivo es restablecer plenamente los vínculos bilaterales y garantizar la protección y la prestación de servicios para los ciudadanos de ambos países.

El proceso se desarrollará “bajo los principios de respeto mutuo, reciprocidad y absoluto apego a las normas del Derecho Internacional”, según señaló en un comunicado la administración encabezada por Delcy Rodríguez.

En el ámbito internacional, también abordaremos la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú; los polémicos anuncios del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella; y las declaraciones del mandatario argentino, Javier Milei, quien lanzó duros insultos contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de “ladrón”, “presidiario”, “basura socialista” y “zurdo de mierda”.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas junto a un profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda.

Además, analizamos el paso a paso del secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda, así como el caso del exagente de la DINA Armando Fernández Larios en Estados Unidos. Lo anterior, junto al editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.