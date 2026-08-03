Al Pan Pan: encuestas no acompañan al Presidente en la fase final de megarreforma

En la antesala de la votación de la megarreforma en el Senado, este martes, se conocieron nuevas encuestas que evidencian una caída en el respaldo al presidente José Antonio Kast y un aumento en su nivel de desaprobación.

Según Pulso Ciudadano, el Mandatario alcanzó un 25,6% de aprobación, su nivel más bajo desde el inicio de su administración, mientras que la desaprobación llegó al 58,9%, la cifra más alta registrada por esa medición. En tanto, Criteria situó su apoyo en un 34% y su rechazo en un 55%. Por su parte, Cadem mostró un 36% de aprobación y un 60% de desaprobación.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos este tema junto a la abogada, candidata a doctora en derecho, gobierno y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Madrid y jeda editorial de Faro UDD, Fernanda García.

Este martes comienza en el Senado la votación de la compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años, el único punto pendiente para despachar la megarreforma.

La principal incógnita es si el Gobierno logrará reunir los 26 votos necesarios. Esto, luego de que el senador de Demócratas por la Región de Coquimbo, Matías Walker, condicionara su respaldo a que la reconstrucción incluya a la Región de Coquimbo y a parte de Atacama.

Conversamos este tema junto al senador del Frente Amplio por la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez.