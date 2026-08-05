Al Pan Pan: Karina Delfino y Victoria Beaumont sobre Ley Miscelánea y tensiones en el oficialismo
Hoy en Al Pan Pan: conversamos sobre el rechazo a la Ley Miscelánea que genera entre alcaldes de oposición, quienes apuntan a su carácter regresivo en materia de recaudación. Además, revisamos las tensiones al interior de La Moneda por la salida del -ahora- exsubsecretario Rodríguez.
El despacho de la Ley Miscelánea abrió un conflicto entre alcaldes de oposición y La Moneda por la compensación asociada a la exención de contribuciones para adultos mayores. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino calificó la jornada como un “día negro para el municipalismo”, Javiera Reyes sostuvo que los sectores populares terminarán financiando a comunas de mayores ingresos y Mauro Tamayo afirmó que “ganó el abuso”. El Gobierno defendió la fórmula y celebró la aprobación.
Los ediles evalúan recurrir al Tribunal Constitucional y buscarán reabrir la discusión sobre cómo distribuir los recursos entre los municipios. El proyecto, que se impuso por 27 votos a favor y 22 en contra, generó en paralelo divisiones dentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde la mayoría respalda la fórmula del gobierno, aunque un grupo no menor la rechaza.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con la alcaldesa Delfino sobre los efectos de la Ley Miscelánea en el erario municipal.
Además, y a propósito de las tensiones al interior del oficialismo y sectores afines por la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, conversamos con la directora de la Fundación Politopedia, Victoria Beaumont.
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