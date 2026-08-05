Futuro verde en marcha: ranita de Darwin, agua de relaves reutilizable e hito del velero científico

Futuro en marcha se tiñe de color. En esta sección, que de ahora en adelante se llamará Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Conservación patagónica une esfuerzos por la ranita de Darwin

La Fundación Rewilding Chile, la Universidad Andrés Bello y la ONG Ranita de Darwin firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la conservación de los anfibios patagónicos, con especial foco en la ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii), especie en peligro por la pérdida de hábitat, los incendios forestales, el cambio climático y enfermedades como el hongo quítrido. La alianza impulsará campañas de investigación y monitoreo en parques nacionales de la Ruta de los Parques de la Patagonia, además del intercambio de información científica, capacitaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la protección de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de los bosques templados del sur de Chile.

De pasivo ambiental a reserva hídrica: tecnología chilena busca reutilizar el agua de relaves

Un equipo del Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de Chile desarrolló una tecnología capaz de recuperar y tratar las aguas acumuladas en tranques de relaves para su reutilización segura en riego agrícola o la recarga de acuíferos. La innovación combina nanofiltración, nanomateriales absorbentes y un biorreactor que elimina contaminantes como sulfatos, metales y arsénico, al tiempo que recupera minerales de valor y genera subproductos reutilizables bajo principios de economía circular. Desarrollada en el marco de un proyecto FONDEF IDeA I+D de ANID, la tecnología ya mostró resultados positivos en laboratorio con aguas reales de relaves y ahora avanzará a pruebas en condiciones operacionales, ofreciendo una alternativa para enfrentar la crisis hídrica y reducir la huella ambiental de la minería chilena.texto

Velero científico chileno se integra al Decenio de los Océanos de la UNESCO

El Proyecto Centinela I, el primer velero escuela científico de Chile, fue reconocido oficialmente por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO e incorporado al Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), conocido como Ocean Decade. Liderada por la Universidad San Sebastián, la iniciativa pasa a formar parte de una red internacional de proyectos que promueven soluciones científicas para la conservación de los ecosistemas marinos y se integra al programa Global Ocean Corps and Conveyor, una plataforma que impulsa el intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y la formación de nuevos especialistas en ciencias del océano.