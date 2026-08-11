Al Pan Pan: Mauricio Weibel y Richard Kouyoumdjian sobre propuestas de la ACOT en seguridad

La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno considera crear un nuevo estado de excepción, que se sumaría a los cuatro existentes. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló que éste podría regir en barrios con fuerte presencia de bandas criminales y se contempla restricciones como “imponer algunos toques de queda o limitar la capacidad de reunión. También, quizás, la interceptación de telecomunicaciones”, explicó el secretario de Estado.

Este último punto genera polémica, debido a antecedentes de intervenciones ilegales que terminaron en condenas como en el caso Topógrafo, que afectó, entre otros, al periodista Mauricio Weibel.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con Weibel para ahondar en el escenario que dibujaría la nueva agenda del Gobierno.

Continuamos el análisis de la ACOT del Gobierno junto al experto en Defensa y Seguridad Nacional Richard Kouyoumdjian, con quien abordamos la propuesta de integrar a las Fuerzas Armadas a las labores regulares de seguridad.