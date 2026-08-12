Al Pan Pan: Hugo Herrera y José Antonio Gómez sobre nueva agenda de seguridad del Gobierno

Una vez aprobada la Ley Miscelánea, el Gobierno optó con concentrar sus energías en impulsar una nueva pauta de seguridad, materializada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, que considera más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional.

La iniciativa genera observaciones tanto por si se requiere realmente incorporar conceptos a la constitución, o bien por la eventual participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

En paralelo, el Gobierno sigue sufriendo con la salida de autoridades: ya suman 40 en sólo cinco meses, siendo el último caso el de la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, que enfrentaba denuncias por Ley Karin.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el presente del Gobierno con el filósofo y académico Hugo Herrera, además del ex ministro de Justicia y de Defensa José Antonio Gómez.