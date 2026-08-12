Quiroz por descoordinación con Alvarado: “No es mi responsabilidad informar a cada persona”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, restó importancia a la descoordinación que quedó al descubierto luego de que el titular del Interior y vocero subrogante, Claudio Alvarado, reconociera que no sabía que el Gobierno había recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una norma de la megarreforma.

Quiroz sostuvo que no le correspondía informar personalmente a cada integrante del Ejecutivo y admitió que la comunicación interna siempre puede perfeccionarse. Sin embargo, calificó el episodio como un asunto incidental y descartó que refleje un conflicto mayor dentro del gabinete, según consignó BioBioChile.

El secretario de Estado también rechazó que la presentación ante el TC haya sido una decisión adoptada exclusivamente por él. Para respaldar su postura, destacó que el requerimiento lleva las firmas de cuatro ministros y del Presidente de la República.

Quiroz agregó que el Ejecutivo ha enfrentado numerosas definiciones durante las últimas semanas, entre ellas los temporales, la tramitación de la megarreforma y los vetos presentados por La Moneda. “No exageremos más allá del punto”, sostuvo.

Consultado sobre si llamó a Alvarado para disculparse, el jefe de la billetera fiscal respondió que no y aseguró que mantiene con el biministro una comunicación permanente y amigable.

Alvarado admite que no fue informado

La controversia comenzó después de que Alvarado reconociera que desconocía el ingreso del requerimiento, presentado el sábado. “Es una información con la cual yo no contaba en ese momento”, admitió tras una sesión especial de la Cámara, de acuerdo con La Tercera.

Posteriormente, el jefe de gabinete atribuyó lo ocurrido a una falla puntual de comunicación interna y afirmó que “a alguien se le pasó tomar el teléfono”.

La acción del Gobierno busca impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas distribuidoras a restituir los servicios básicos suspendidos por deuda en zonas declaradas en estado de catástrofe.