Alvarado admite que no sabía del requerimiento al TC: “A alguien se le pasó tomar el teléfono”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, reconoció que desconocía que el Ejecutivo había presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe. Al abordar la falta de coordinación interna, el secretario de Estado atribuyó el episodio a una falla de comunicación. “A alguien se le pasó tomar el teléfono”, sostuvo.

La controversia surgió tras una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados convocada para analizar la gestión y las ayudas desplegadas por el gobierno frente a los sistemas frontales que afectaron al país durante julio. Al término de la cita, la prensa consultó a Alvarado por qué el requerimiento, ingresado el sábado, no había sido informado antes ni mencionado en la vocería que encabezó el lunes.

“Es una información con la cual yo no contaba en ese minuto”, admitió. Luego insistió: “Esa es una información que yo no la tenía. Así que, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo la información”.

Ante las preguntas sobre quién decidió recurrir al TC, Alvarado explicó que el proyecto de Reconstrucción ha estado bajo la conducción técnica y legislativa del Ministerio de Hacienda.

“Son múltiples las decisiones que hay que tomar. Y si las decisiones son correctas y así lo estima un ministro, esa decisión se acata y se respalda. Así de simple”, afirmó.

El requerimiento busca objetar la disposición que obliga a las distribuidoras de agua potable, electricidad y gas a reponer gratuitamente los servicios en zonas de catástrofe, incluso cuando el suministro fue interrumpido por deudas.