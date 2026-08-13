Al Pan Pan: Lorena Fries (FA) y Tomás Jordán sobre ACOT, Ley Miscelánea y ofensiva en el TC

Ya comenzaron las presentaciones ante el Tribunal Constitucional tras los recursos que interpuso tanto el Gobierno como la oposición sobre aspectos de la Ley Miscelánea. En paralelo, el Ejecutivo impulsa su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que considera más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional.

La iniciativa genera cuestionamientos, principalmente, por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra la delincuencia.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la nueva ofensiva oficialista en el TC por la Ley Miscelánea con la diputada por la Región Metropolitana Lorena Fries (FA).

Y continuamos con el análisis de la agenda en seguridad del Gobierno con el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Jordán.