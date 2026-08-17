Al Pan Pan: Aldo Cassinelli y Javier Couso sobre agenda de seguridad y Ley Miscelánea en el TC

Ante los cambios constitucionales que contempla la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, admitió que su tienda “en las condiciones actuales (…) no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

Su comentario encontró respaldos y cuestionamientos en el oficialismo. Por ejemplo, el senador Iván Moreira (UDI) apuntó que “no generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma”. Mientras, la presidenta de RN, Andrea Balladares, indicó que “la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”.

Y el presidente de Republicano, Arturo Squella, hizo un llamado a que “derechas, izquierdas y ambidiestros” respalden la agenda. “Para combatir el crimen organizado, necesitamos toda la fuerza del Estado (…). Se deben tomar medidas drásticas”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre las diferencias al interior del oficialismo con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli.

Continuamos el análisis de la ACOT y el paso de la Ley Miscelánea por el Tribunal Constitucional con el director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso.