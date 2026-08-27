Al Pan Pan: Ximena Ossandón (RN) y Tomás Jordán sobre reformas constitucionales y su tramitación
Hoy en Al Pan Pan: conversamos sobre el futuro de las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno, que encuentran resistencia y llamados al cambio por parte del propio oficialismo en el Congreso.
En las propuestas de ocho cambios constitucionales que planteó el Gobierno en seguridad, ha llamado la atención la mirada crítica especialmente en sectores del oficialismo. De hecho, Renovación Nacional (RN) inició conversaciones con un sector de la oposición y presiona al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para sacrificar la propuesta del nuevo Estado de Excepción, que contempla amplias atribuciones presidenciales. El objetivo es evitar el rechazo a la iniciativa.
“Tenemos una reforma constitucional que, para sacarla adelante, requiere dejar de lado el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el que ya tenemos, que es el de Emergencia”, dijo la senadora de RN, Paulina Núñez.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el futuro de la tramitación de las reformas con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), y los cuestionamientos con los que carga la iniciativa del Ejecutivo con el abogado constitucionalista Tomás Jordán.
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