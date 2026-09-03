Al Pan Pan: José Montalva (PPD) y Hernán Cortés sobre caso Cerimedo y pesca artesanal

Por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora para indagar si se han usado bots, cuentas automatizadas y otras herramientas de manipulación digital en elecciones y plebiscitos realizados en Chile desde 2020. Esto a causa de la eventual injerencia del consultor y estratega argentino Fernando Cerimedo, a quien se lo ha vinculado al entorno del presidente José Antonio Kast.

A lo anterior se suma que en horas de esta tarde la Fiscalía Centro Norte Metropolitana decidió abrir una causa penal para indagar las actividades del denominado “rey de los trolls” en Chile. La investigación quedó a cargo de la fiscal Macarena Cañas.

Cabe recordar que el Mandatario, si bien admitió que conoce al asesor, descartó que haya trabajado en algunas de sus campañas o que actualmente mantenga vínculos con el gobierno.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre la expansión del caso con el diputado José Montalva (PPD).

Además, y a propósito de la discusión por permitir nuevamente el arrastre para la captura de jibia, conversamos con el presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, sobre los resquemores que despierta enntre los pescadores artesanales.