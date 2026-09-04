Al Pan Pan: Javier Couso y César Miranda sobre Foro Madrid y estructura política del Ejecutivo

Durante su alocución en el V Foro de Madrid en Santiago, el Presidente José Antonio Kast optó por un tono más moderado de lo que algunos proyectaban. El Mandatario advirtió que la victoria de su sector puede ser “circunstancial”, defendió ampliar la base política sin diluirse y citó a Jaime Guzmán para reivindicar la conquista de “corazones” por sobre la mera suma de votos.

En contraste estuvo la presentación de su par argentino, Javier Milei, quien habló de “zurdos mugrosos”, del “cáncer de la izquierda” y reivindicó la “batalla cultural”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre el desarrollo del encuentro con el director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso.

Además conversamos sobre la propuesta del Instituto Libertad para fortalecer la Segpres y dejar bajo su dependencia el segundo piso, la coordinación estratégica y las vocerías con su coordinador de Desarrollo y Estrategia, César Miranda.