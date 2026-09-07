Al Pan Pan: Marcos Ilabaca (PS) y Gabriel Gaspar sobre muerte de Escalona e impasse Chile-Argentina

Cerca de las 20:00 horas de la noche del viernes falleció el histórico exsenador y ex presidente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona. Hasta su fallecimiento se desempeñó como secretario general de la colectividad a la que dedicó más de cinco décadas.

La actual timonel de la tienda, Paulina Vodanovic, destacó su legado y llamó a la unidad de las “fuerzas democráticas”. Asimismo, arengó a las fuerzas opositores y prometió que en el PS harán “todos los esfuerzos para que en nuestro país no avance la ultraderecha”, porque “vemos hoy día una fuerte amenaza autoritaria, una regresión en muchas materias que son derechos que costó mucho conquistar”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el diputado Marcos Ilabaca (PS) sobre el legado de Escalona en la colectividad y el país, además del momento en el que toca afrontarlo a la oposición.

Además, y a propósito de los repetidos cruces durante las últimas semanas entre Chile y Argentina por la soberanía del extremo sur del país (con el último hito siendo las palabras del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre una cualidad “bicontinental” y “bioceánica” del país trasandino y el interés de reforzar su presencia “en el Atlántico Sur”), conversamos ex subsecretario de Defensa Gabriel Gaspar.