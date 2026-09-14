Al Pan Pan: Marta Lagos y Franco Delle Donne sobre Gobierno de Kast y momento de la ultraderecha

Ya se cumplieron 6 meses del Gobierno de José Antonio Kast, fecha que no contó con actividades especiales debido a la cercanía del 11 de septiembre. Más allá de la fecha, lo cierto es que en este tiempo La Moneda se ha visto envuelta en diversas polémicas y agendas, como la de marzo con el “bencinazo”, la minuta sobre un “estado en quiebra”, la salida constante de seremis y otras autoridades, el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia o la aprobación de la megarreforma, entre otras.

La suma de los eventos encuentra al Gobierno a medio año de su instalación en una posición deslavada. La encuesta Cadem reveló que la aprobación al Presidente Kast cayó al 34 %, mientras que su desaprobación alcanzó 62 %, el nivel más alto de su administración. Un 62 % considera que la gestión ha sido peor de lo esperado y solo 8 % estima que ha sido mejor.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el estado en el que José Antonio Kast llega a la fecha con la fundadora de Latinobarómetro y de Mori Chile, Marta Lagos.

Además, conversamos con el autor del libro “Epidemia ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley”, Franco Della Donne, sobre el momento de la ultraderecha a nivel global, definido por el retorno del sector en Alemania tras las elecciones de Sajonia-Anhalt y las consecuencias del mandato de Donald Trump en Estados Unidos.