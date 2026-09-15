Al Pan Pan: Emiliano Arias y José Insunza sobre caso Vinko Fodich y seis meses de Gobierno de Kast

A días de estallar, la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich, miembros de la PDI y civiles ya lleva diez imputados, con siete de ellos en prisión preventiva. La causa contempla cargos por asociación ilícita, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones.

La causa se originó luego de que el Departamento de Asuntos Internos de la policía civil detectara indicios de conductas irregulares de algunos funcionarios, lo que derivó en una investigación conjunta con la Fiscalía Supraterritorial. La banda habría operado con un falso cuartel de la PDI, autos adaptados como patrullas, e incluso imágenes de Donald Trump y el FBI. Los policías indagados habrían secuestrado a integrantes del clan Chen, y Fodich habría intervenido para que pagaran millonarios montos para su liberación.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el caso y el momento que cruza el Ministerio Público con el exfiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias.

Además, analizamos con el exministro de la Segpres Jorge Insunza los primeros seis meses del Gobierno de José Antonio Kast, marcados por diferentes polémicas como la del “bencinazo”, la situación económica deslavada y las tensiones diplomáticas entre Chile y Argentina.