Al Pan Pan: Alejandra Krauss y Héctor Cossio sobre desempleo, economía y más

Con el desempleo en 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio, el mayor nivel en 5 años, el Presidente José Antonio Kast se reunió con los presidentes de los partidos oficialistas para definir acciones. El primer anuncio fue un Plan de emergencia laboral, que se presentaría la próxima semana y que tendría énfasis en infraestructura pública y vivienda.

Sin embargo, la economista y directora de evidencia en Pivotes, Soledad Hormazábal, comentó en Al Pan Pan que bajar al 6% de desocupación “con medidas como subsidio o inversión pública, evidentemente no lo veo posible”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el presente económico y laboral del país con la secretaria nacional de la DC y ex ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.

Además conversamos con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, quien aborda el nuevo despliegue comunicacional del Gobierno, el peso del ministro Quiroz y los problemas de coordinación que observa al interior de La Moneda. También pone atención en la próxima Parada Militar y en las señales que podría entregar Chile en medio de las tensiones con Argentina.