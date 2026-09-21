Al Pan Pan: JM Insulza y Marcelo Mella sobre candidatura ONU de Bachelet y baja en respaldo de Kast

Michelle Bachelet decidió bajar su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas. Esto luego de la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad, en la que consiguió el mismo séptimo puesto que en la votación anterior pero con peores resultados: obtuvo solo un voto de respaldo y 11 en contra.

“Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso”, comentó la expresidenta a la hora de comunicar la decisión. Sin embargo, rechazó cualquier arrepentimiento sobre la candidatura

“Ayudamos a poner en la agenda mundial la convicción de que la próxima secretaria general debería ser una mujer de América Latina (…) y preparada para defenderlos firmemente ante todos los Estados, independientemente de su tamaño o poder”, afirmó.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: analizamos la fallida candidatura de Bachelet con el ex ministro del Interior y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Además analizamos la continua baja en el respaldo ciudadano de José Antonio Kast y su Gobierno con el director del Departamento de Estudios Políticos de la Usach, Marcelo Mella.