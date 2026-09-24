Al Pan Pan: Richard Kouyoumdjian y Tomás Jordán sobre adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”

El Presidente José Antonio Kast aseguró que la adhesión plena de Chile al Escudo de las Américas no implica un tratado, “para que nadie crea que se está pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional (…) En ningún momento nosotros hemos planteado una intervención militar de ningún tipo para enfrentar al crimen organizado”, y descartó presiones desde Estados Unidos para sumarse al organismo.

“La única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado”, sostuvo desde Nueva York el Mandatario, que a la vez descartó efectos negativos en la relación comercial con China.

Lo cierto que es la integración a la instancia coordinada por Estados Unidos despertó un debate respecto de las obligaciones que tendría para nuestro país: mientras que en el oficialismo insisten en que el acuerdo es meramente en seguridad, en la oposición advierten posibles riesgos a nuestra soberanía.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la integración plena de Chile al Escudo de las Américas con el experto en defensa y seguridad nacional Richard Kouyoumdjian, además del abogado constitucionalista de la UAH Tomás Jordán.