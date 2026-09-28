Al Pan Pan: Jorge Heine y Cristián Valdivieso sobre interpelación al canciller y aprobación de Kast

Hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfrenta su interpelación en la Cámara de Diputados. Será la primera vez en que se lleve a cabo esta acción en contra de un titular de Relaciones Exteriores. El diputado Nelson Venegas (PS) el impulsor de la instancia y ha descrito la gestión del ministro como “pusilánime y ambigua“, acusando además una “falta de defensa de los intereses de Chile“.

En la oportunidad se abordará 13 materias, entre las que destacan la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, la relación con Argentina, los aranceles de Estados Unidos, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y la adhesión al Escudo de las Américas. El Gobierno anunció que el ministro explicará las razones de esta última decisión ante la Cámara.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la jornada que le espera al canciller on el exembajador de Chile en China y académico de la Universidad de Chile, Jorge Heine.

Además el analista político y director de Criteria, Cristián Valdivieso, analiza el momento de respaldo ciudadano que cruza el Gobierno de José Antonio Kast. La última encuesta Criteria reportó un 31 % de apoyo para el Presidente, junto con un 58 % de desaprobación.