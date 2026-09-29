Al Pan Pan: César Miranda y Benjamín Villena sobre interpelación al canciller y plan “Chile Despega”

Ayer, el canciller Francisco Pérez Mackenna fue interpelado en la Cámara de Diputados, en una jornada definida por el fuerte tono opositor en contra del titular de Relaciones Exteriores. Cristalizado quedó en la consulta del diputado Nelson Venegas (PS), quien le preguntó por qué no renunciaba, algo que el ministro contestó “porque usted no es el presidente”.

Pero más allá de las anécdotas, desde la oposición acusaron insistentemente al ministro de “faltar a la verdad” respecto de las obligaciones que implicaba para nuestro país la adhesión al Escudo de las Américas. “Nos mintió en la cara”, acusó el diputado Gonzalo Winter (FA).

En paralelo, se daban a conocer declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien afirmó sobre la iniciativa que “no se trata sólo del crimen trasnacional”. Mientras, el presidente Donald Trump planteaba que los países que lo integran “poseen una riqueza natural tremenda, quizás la mayor del mundo, y no pueden permitir que potencias extranjeras hostiles se apoderen de ella”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre lo que fue la jornada en la cámara baja con coordinador del Desarrollo y Estrategia del Instituto Libertad, César Miranda.

Además analizamos la agenda de incentivo al empleo impulsada por el Gobierno, el plan “Chile Despega”, con el doctor en economía y profesor de la UNAB Benjamín Villena.