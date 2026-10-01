Al Pan Pan: Matías Acevedo y Ricardo Celis (PPD) sobre Ley de Presupuesto 2027 y agenda legislativa
Hoy en Al Pan Pan: conversamos sobre la propuesta de Ley de Presupuestos 2027, la que fue presentada ayer por el Presidente y que plantea un aumento de 1,5 % en el gasto público para el próximo año.
Vía cadena nacional, la noche de ayer el Presidente José Antonio Kast dio a conocer el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que considera un aumento del gasto de 1,5% respecto de este año. Sobre el monto, admitió que originalmente se pensó entre 0 y 1%, sin embargo, prefirieron “hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo”.
El mandatario aseveró que la propuesta no toca los beneficios sociales garantizados por ley, y que se revisará “cada peso” del gasto social.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre las claves de la propuesta de La Moneda con el exdirector de Presupuestos (Dipres) Matías Acevedo. Y continuamos el análisis presupuestario y legislativo del Gobierno en el Congreso con el senador Ricardo Celis (PPD).
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