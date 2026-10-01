Persecución policial terminó en atropello a cuatro peatones en La Florida

Una patrulla de Carabineros atropelló a cuatro peatones en La Florida en medio de un procedimiento policial. El vehículo colisionó con un bus en la intersección de Vicuña Mackenna con Rojas Magallanes. Producto del impacto, el automóvil de Carabineros terminó atropellando a peatones que estaban en la zona.

De acuerdo con antecedentes preliminares, cuatro personas fueron lesionadas, quienes fueron atendidas por personal de Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los peatones se encuentran fuera de riesgo vital. Los funcionarios policiales y del bus quedaron ilesos.

Desde Carabineros informaron que la patrulla se dirigía en apoyo a un procedimiento policial en el sector correspondiente a la 38° Comisaría de Puente Alto. Según la institución, el conductor realizó una maniobra evasiva tras el cambio de pista por parte de un bus, lo que derivó en el accidente.

La Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) está realizando las diligencias para establecer las responsabilidades del accidente que resultó en personas heridas y cortes de tránsito en La Florida.