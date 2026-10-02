Al Pan Pan: Patricio Fernández y Héctor Cossio sobre momento político de La Moneda, Presupuesto 2027

El nuevo informe Migración y Democracia de la Universidad Diego Portales (UDP) recoge entrevistas a 13 líderes de opinión en esta temática, entre ellos Carolina Tohá, Mario Marcel, Axel Kaiser, Karla Rubilar, Gonzalo Blumel, entre otros. El estudio analiza cómo Chile ha respondido al aumento de la presencia de extranjeros y sus efectos en seguridad, mercado laboral, economía, convivencia, integración y democracia.

Los consultados muestran distintas posiciones sobre la relación entre inmigración y seguridad, sus efectos en el empleo y los salarios, y su contribución económica en un contexto de baja natalidad y envejecimiento de la población. A ello, se suman los desafíos de convivencia, integración y transformación de la identidad cultural chilena.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el presente del país y el devenir del Gobierno a casi siete meses de su instalación con el director de Democracia UDP, Patricio Fernández.

Además, y a propósito de la discusión a raíz de la Ley de Presupuesto 2027, conversamos con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.