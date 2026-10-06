Al Pan Pan: comienza discusión del Presupuesto 2027 con cuestionamientos por recortes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el contexto de los tres años del ataque de Hamás, prometió continuar con la persecución de todos los responsables hasta acabar con ellos, sin importar su rango.

“Todos los que participaron en el ataque contra nosotros, todos los que retuvieron a nuestros rehenes, viven de tiempo prestado”, advirtió. Luego agregó que “en Gaza no habrá gobierno de Hamás” y que “aún tenemos más misiones por delante, y tenemos la intención de completarlas”.

Mientras tanto, en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que disolverá el Parlamento y adelantará las elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, luego de que el Congreso rechazara los dos decretos propuestos por su Gobierno para enfrentar la crisis de vivienda que afecta al país.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler, conversamos sobre este escenario con Juan Manuel Bautista, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.

Entrando a territorio nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a los cuestionamientos al proyecto de Ley de Presupuestos 2027: “Estamos siempre llanos a escuchar, reflexionar, todos los temas. Pero siempre manteniendo la restricción general de los objetivos macroeconómicos y de sostenibilidad fiscal”.

Agregó que “todas las cosas tienen que tocarlas los ministros del ramo en sus respectivas subcomisiones. Esta es la etapa del proceso de los ministros del ramo”.

Cabe recordar que existen críticas por el fin de programas como “Yo Elijo mi PC” y Prodemu, además de la reducción de recursos para los Liceos Bicentenario y la Ley Cholito, entre otros.

Analizamos este escenario junto al diputado independiente pro-PPD por Antofagasta Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana.