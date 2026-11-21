La segunda semana de diciembre, dependiendo del mantenimiento, el Danstar zarparía rumbo a las islas Malvinas/Falkland con 10 tripulantes. El barco estará en Punta Arenas cuando se conozca fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el 28 de noviembre, desde su sede en Hamburgo.

El carguero Danstar llegó a Punta Arenas en medio de la controversia diplomática entre Chile y Argentina por la reapertura de la ruta comercial hacia las islas Malvinas/Falkland. La embarcación permanecerá cerca de tres semanas en los astilleros de Asmar para trabajos de mantenimiento.

en medio de la controversia diplomática entre Chile y Argentina por la reapertura de la ruta comercial hacia las islas Malvinas/Falkland. La embarcación permanecerá cerca de tres semanas en los astilleros de Asmar para trabajos de mantenimiento. El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó solicitar autorización a Argentina para la navegación del buque, invocando el derecho de paso inocente, tras las exigencias planteadas por su homólogo argentino, Pablo Quirno.

descartó solicitar autorización a Argentina para la navegación del buque, invocando el derecho de paso inocente, tras las exigencias planteadas por su homólogo argentino, Pablo Quirno. El marco jurídico de la controversia incluye el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que establece garantías de libre navegación hacia y desde el estrecho de Magallanes, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reconoce el paso inocente por el mar territorial.

La naviera Easter Island descartó que el carguero abastezca al proyecto petrolero Sea Lion y aseguró que transportará alimentos y materiales de construcción. El primer zarpe hacia las islas está previsto tentativamente para el 17 de diciembre.

descartó que el carguero abastezca al proyecto petrolero Sea Lion y aseguró que transportará alimentos y materiales de construcción. El primer zarpe hacia las islas está previsto tentativamente para el 17 de diciembre. La controversia coincide con la ofensiva judicial de Argentina contra el Reino Unido para suspender las actividades de Sea Lion. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó tentativamente para el 28 de noviembre la lectura de su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires. Resumen actualizado de la nota del periodista Carlos Saldivia, publicada el 16 de noviembre en El Mostrador. Lee aquí la publicación original.