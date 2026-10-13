Al Pan Pan: comienza búsqueda de responsabilidades tras aluvión en Las Condes

Casi 400 damnificados dejó el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. En cuanto a las viviendas, 56 quedaron destruidas, 40 presentan daños mayores y otras 1.960 registraron daños menores.

Las labores de limpieza podrían extenderse durante varios días, mientras que la normalización completa del sector tardaría semanas o incluso meses, según estimó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

La emergencia también reabrió el debate sobre las advertencias previas respecto del riesgo de aluviones en la zona. Antes del desastre existieron al menos tres antecedentes que alertaban sobre esta amenaza: informes del Sernageomin, de la Universidad Católica y un documento interno de la Municipalidad de Las Condes, revelado por Teletrece.

Este último proponía, entre otras medidas, la instalación de mallas para contener rocas y sedimentos. Sin embargo, esas barreras no estaban instaladas al momento de producirse el aluvión.

Hoy en Al Pan Pan conversamos sobre esta emergencia, las advertencias previas y las responsabilidades políticas con Richard Kouyoumdjian, concejal de Las Condes y experto en defensa y seguridad nacional.

Además, abordamos el escenario político que enfrenta el Gobierno. El presidente José Antonio Kast cayó a su nivel más bajo de aprobación en la encuesta Criteria, alcanzando un 27%, mientras que su desaprobación subió a 64%, el registro más alto detectado hasta ahora.

El resultado cobra especial relevancia porque la aprobación de Kast se ubica incluso por debajo del peor registro alcanzado por Gabriel Boric durante su administración.

En paralelo, continúa la discusión por el proyecto de Presupuesto del Gobierno, que ha generado observaciones desde distintos sectores. Entre los puntos cuestionados se encuentran el término del programa “Yo elijo mi PC”, cambios relacionados con Prodemu y una mayor flexibilización de los recursos destinados a regiones, entre otras materias.

Sobre este escenario político y presupuestario conversamos también con la senadora de RN por la Región de Antofagasta y presidenta del Senado, Paulina Núñez.