Al Pan Pan: lluvias vuelven con fuerza y ponen dudas sobre resiliencia climática del país

Las intensas precipitaciones registradas ayer en la Región Metropolitana convirtieron a octubre en el mes con el mayor registro de lluvias del que se tenga antecedente en la capital.

El fenómeno dejó inundaciones, granizadas e incluso un tornado en Estación Central, y se suma a una serie de eventos meteorológicos extremos registrados durante los últimos meses: desde el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo hace pocos días hasta las intensas lluvias que golpearon a la Región de Coquimbo en julio.

Entre los factores que están detrás de este escenario aparece la influencia del fenómeno de El Niño, que se espera continúe fortaleciéndose durante los próximos meses y alcance uno de sus puntos de mayor intensidad hacia diciembre.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre estos eventos, sus causas y los desafíos que plantean para las ciudades y las políticas de adaptación al cambio climático junto a Pilar Moraga, doctora en Derecho, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y del Centro de Energía Solar (SERC).

Este domingo, en tanto, se cumple un nuevo aniversario del estallido social. En ese contexto, la exministra del Interior Carolina Tohá advirtió al Presidente José Antonio Kast sobre las consecuencias que podría tener un eventual indulto a uniformados condenados por delitos cometidos durante ese período.

“Si el presidente actual incurre en hacer indultos a fuerzas de orden que están condenadas, que además no es un número muy grande, creo que va a generar un quiebre, un daño muy grande”, señaló Tohá, en medio de las presiones surgidas desde sectores del Partido Republicano para avanzar con ese beneficio.

La exministra también ha cuestionado las Reglas de Uso de la Fuerza recientemente aprobadas por el Congreso. Junto al exministro de Seguridad Luis Cordero, ha advertido que algunas de sus disposiciones podrían generar incertidumbre para las policías e incluso presentar problemas de constitucionalidad.

Analizamos este escenario político, el debate sobre eventuales indultos y las nuevas reglas para el uso de la fuerza junto a Carolina Tohá, exministra del Interior durante el gobierno de Gabriel Boric, exministra secretaria general de Gobierno durante la primera administración de Michelle Bachelet, exdiputada del PPD y exalcaldesa de Santiago.