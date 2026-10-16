Al Pan Pan: Javier Couso y Héctor Cossio sobre debate por indultos, baja aprobación de Kast y más

A días de una nueva conmemoración del estallido social, el Presidente José Antonio Kast evitó precisar si concederá indultos a uniformados condenados por delitos ocurridos durante el estallido: llamó a “mirar hacia el futuro” y a reconstruir el país.

Cabe recordar que la exministra del Interior, Carolina Tohá, comentó el caso del exlautaritsta Juan Aliste Vega, quien pidió este beneficio presidencial, pero falleció de cáncer antes que se resolviera su solicitud.

“El señor Aliste debió haberse ido en sus últimas horas a su casa y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poder seguir a su casa”, sostuvo Tohá la semana pasada en Al Pan Pan, y agregó que debería ocurrir “sin necesidad de que el Presidente intervenga”, puesto que existe la institucionalidad para que ello ocurra.

“Lo que le hace bien (al país) es que seamos humanitarios con todo el mundo, independiente del bando de donde es”, concluyó.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la pertinencia de los indultos en el actual sistema político con el director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso.

También revisamos el duro golpe al fondo E de las pensiones (que registró una pérdida de más de siete mil millones de dólares) y la baja en las encuestas de José Antonio Kast con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.