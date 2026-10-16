¿Es posible hacer más con menos en salud? Innovación en el sistema público con Raúl Aguilar

En este episodio de Lista de Espera, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con Raúl Aguilar investigador del Centro para la prevención Y control del Cáncer en Chile, sobre los desafíos y oportunidades de modernizar la atención médica.

Analizamos por qué el sistema público a menudo se resiste al cambio, las barreras para implementar nuevas tecnologías y procesos, y cómo la falta de datos precisos dificulta la toma de decisiones informadas. Discutimos la necesidad de repensar la gestión hospitalaria, enfocándonos en estrategias que permitan maximizar los recursos existentes, como la optimización de los pabellones y la adopción de herramientas tecnológicas que agilicen la atención.

Además, conversamos sobre la importancia de generar incentivos correctos para que los hospitales y los profesionales adopten la innovación y mejoren los resultados para los pacientes.